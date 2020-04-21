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MERSİN Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılar

Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılarMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.

21.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:57
Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılar
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.
Çam, ardıç ve katran gibi ağaçların diplerinden toplanan ve kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarının yetiştiği bölgelere giden vatandaşlar, mantar toplamaya başladı. Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesi'nde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Sağlığa çok faydası olan kuzugöbeği mantarı topluyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen ve enerji deposu olan, etten kat kat daha proteinli olan kuzugöbeği mantarını nisan ayı itibari ile toplamaya başladık. Şu anda kilosu 100 liradan satılıyor. Bizler de satın almayıp, hem gezi olsun hem de yürüyüş olsun diye kuzugöbeği toplamaya geldik. Çok güzel bir tadı var. Ben herkese tavsiye ederim" dedi. MERSİN Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Toros Dağları, Erdemli, Güncel
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