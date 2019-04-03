Mersin Kırmızı Işıkta Geçen Yayalara 108 TL Ceza Uyarısı

Mersin
'de polis ekiplerince yapılan uygulamada kırmızı ışıkta geçen yayalar uyarıldı. Işıklı yaya geçitlerinde kırmızı yanarken geçen yayalara 108 TL ceza kesileceği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı
tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ülke genelinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, kent merkezindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önündeki çalışmada, yayaların ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde nasıl davranması gerektiği üzerinde duruldu. Yayalar
için yanan kırmızı ışıkta geçen vatandaşlar uyarılırken; görevli polis memurları, ışıksız geçitlerde üstünlüğünün yayalarda olduğunu ancak ışıklı kavşaklarda mutlaka trafik ışıklarına uyulması gerektiğini anlatarak, kırmızıda geçen yayalara 108 TL para cezası kesileceğinin bilgisini verdi.
Çalışmaya ilişkin bir açıklama yapan polis memuru Burcu Ayyıldız, Şu ana kadar hep sürücüler üzerine çalışmalar yürüttük. Onlara broşürler dağıttık. Yayalarımızı da bu konuda bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde öncelik her zaman yayanın ama ışıklı yaya geçitlerinde yayalar da ışığa uymalı. Yayalar için kırmızı yandığında durmalı ve yeşil yandığında hareket etmeliler. Araçlar nasıl ışık sistemine uyuyorlar ise yayalarımız da buna uymalı. Uygulamamızın amacı ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde nasıl hareket edileceğinin ayrımını yapmak. İnsanların hayatı bizim için önceliklidir. bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Işıklı yaya geçitlerinde ışığa uymayan yayalara yönelik 108 TL idari para cezası kesilecek dedi.
Uygulamada sürücü ve yayalara uyarıcı broşürler de dağıtıldı.
Polis, Yayalar, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA