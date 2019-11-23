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Mersin Kitap Fuarı, kapılarını açtı

MERSİN'de bu yıl 5'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

23.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:04Mersin Kitap Fuarı, kapılarını açtı

MERSİN'de bu yıl 5'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarı 150 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Pozitif Fuarcılık tarafından Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın açılışını yapan Vali Ali İhsan Su, kentin eğitim, turizm, sağlık, tarım ve kültür alanlarında önemli faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Kitap fuarının bu alanlardan en önemlisi olduğunu vurgulayan Vali Su, Kitabın insan hayatında çok önemli bir yeri var. Mesela insanlık tarihi boyunca bilgi edinmenin temel kaynağını kitaplar oluşturmuştur. Bunun yanı sıra edindiğimiz bilgilerin kayda geçirilmesinde en önemli unsur yine kitaplardır. Ayrıca bu bilgileri kitaplar vesilesiyle yeni nesillere aktarıyoruz. İşte bu üç unsur kitabın önemini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle kitaplar hayatımızın en önemli parçasıdır. Kitap okumaya özel vakit ayırmalıyız? dedi.

FUAR KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR

100'ün üzerinde yayınevi ve 300'ü aşkın markaya ait kitapların okuyucularıyla buluşacağı fuarı yaklaşık 150 bin kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. 1 Aralık tarihine kadar sürecek olan fuar, başta polisiye romanların güçlü kalemi Ahmet Ümit olmak üzere, birbirinden kıymetli yazarları da ağırlayacak. 12 bin 500 metrekarelik alanda düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nda kitapseverler, 9 gün boyunca 300'ü aşkın imza gününün yanı sıra paneller ve söyleşilerde en çok sevdikleri yazarları yakından görme ve tanıma fırsatı bulacak. Fuarı Milli Eğitim'e bağlı okullardaki öğretmen ve öğrenciler ücretsiz ziyaret edebilecek.



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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