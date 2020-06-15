MERSİN Kızkalesi'nde şezlong fiyatı geçen yılla aynı; 20 TL

Kızkalesi'nde şezlong fiyatı geçen yılla aynı; 20 TLMERSİN'in Erdemli ilçesinde Doğu Akdeniz'in turizm merkezi olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki şezlong fiyatları geçen yıl ile aynı kalarak 20 TL olarak belirlendi.

15.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:54
Kızkalesi'nde şezlong fiyatı geçen yılla aynı; 20 TL
MERSİN'in Erdemli ilçesinde Doğu Akdeniz'in turizm merkezi olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki şezlong fiyatları geçen yıl ile aynı kalarak 20 TL olarak belirlendi.
Koronavirüs sürecinde açıklanan normalleşme takvimine göre, özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen vatandaşlar ile yurt dışındaki gurbetçilerin yoğun olarak tercih ettiği Kızkalesi'nde de çalışmalar sürüyor. Birçok tesis ve plaj işletmecisi, günlük dezenfektan işlemlerine devam ederken, sosyal mesafe kullarına göre de düzenlemeler yapıyor. Salgın nedeniyle bazı turistik bölgelerdeki plajlarda, şezlonglar için fahiş fiyatlar istenirken, Kızkalesi'nde ise bu fiyat günlük 20 TL olarak belirlendi.
Kızkalesi'nde tarih ile iç içe olan Müze Aile Plajı'nın sorumlusu Abdurrahim Eruncak, yasakların kalkmasıyla birlikte plajda sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Eruncak, "Yasaklarının kalkıp, plajımızın açılması ile birlikte, sosyal mesafeyi koruyarak, plajımızda şezlong ve şemsiyelerimizi yerleştirdik. Her kullanım sonrası plajımız da şezlong şemsiye ve sosyal tesislerimizi dezenfekte ediyoruz. Çalışanlarımızın ateşini günlük ölçüyoruz. Ayrıca müşterilerimizin girişte ateşlerini ölçerek plajımıza alıyoruz. Gün boyunca personel ve müşteri diyalogu ve hizmetlerinde sosyal mesafeyi koruyoruz. Virüs nedeniyle halkımızın ekonomik sıkıntısını da düşünerek, geçen yılki fiyatların altına çekip, otopark, şezlong, şemsiye, duş, kabin hizmetleri dahil, şezlong başı 20 TL ücret almaktayız. Tatilcilerimizi Kızkalesi'ne davet ediyor ve bekliyoruz" diye konuştu MERSİN Kızkalesi’nde şezlong fiyatı geçen yılla aynı; 20 TL

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Akdeniz, Kızkalesi, Güncel, Haber

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