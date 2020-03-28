MERSİN KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak
KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacakKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.
28.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:57
KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman 'da karantinaya alınacak
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.
KKTC'deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman'da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.
KKTC'deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman'da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.
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Kaynak: DHA