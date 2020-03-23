Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MERSİN KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı - Haberler

MERSİN KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

23.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:15
KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.
KKTC'den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan'dan gelen 44 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. 11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karanti altına alınacağı odalara yerleştilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.
Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MERSİN KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MERSİN KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı
Etiketler : Kredi Yurtlar Kurumu, Kıbrıs, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinayı delene af yok! Karabük’te mahkeme hapis cezası verdi Haberler
Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı Haberler
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız Haberler
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız
Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti - Haber ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi - Haber Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor - Haber Aydın'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Haber Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar - Haberler Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading