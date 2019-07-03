Mersin kolon kanseri taramalarında Türkiye birincisi oldu

Kanser hastalığı ile mücadele etmek, erken safhada tanı koymak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla başlatılan Ulusal Kanser Tarama Programı ile Mersin'de 2013 yılından bu yana meme, rahim ağzı (serviks) ve kolon kanserine yönelik 726 bin 988 kişi taramadan geçirildi. 2018 yılında ise hedef nüfusu 150 bin ve üzeri olan iller arasında Mersin, kolon kanseri taramalarında birinci, serviks kanseri taramalarında da ikinci oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, taramalara katılan ve başarılı olan ilçe sağlık müdürleri ile doktorlara teşekkür belgesi verdi.



2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Ulusal Kanser Tarama Programıyla birçok vatandaş erken teşhis ile hayata tutundu. Bu kapsamda Mersin'de de 2013 yılından bugüne kadar 726 bin 988 kişi taramadan geçirilirken, 250 kişi erken teşhis edildi. Geçen yılda hedef nüfusu 150 bin ve üzeri olan iller arasında Mersin, kolan kanseri taramasında Türkiye birincisi olurken, rahim ağzı kanserinde de ikinci oldu. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, başarılı olan ilçe sağlık müdürleri ile doktorlara teşekkür belgesi verdi.



İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bahçacı, kanser hastalığının çağın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi. Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Kanser hastalığı ile mücadele etmek, erken safhada tanı koymak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bakanlığımız 2013 yılında ülke genelinde Ulusal Kanser Tarama Programı başlattı. İlimizde 6 adet Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet vermektedir. İlimizde 2013 yılından bu yana 153 bin 548 kadına meme kanseri (mamografi), 204 bin 146 kadına rahim ağzı kanseri, 369 bin 294 kişiye de kolon kanseri taraması yapılmıştır. 191 kişide meme kanseri, 27 kişide rahim ağzı kanseri ve 32 kişide kolon kanseri erken safhada teşhis edilerek tedavilerine başlanmıştır" dedi.



Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2017 yılında kolon kanseri taramalarında Türkiye'de ikinci, meme kanseri taramalarında da 4. olduğunu hatırlatan Bahçacı, "2018 yılında ise hedef nüfusu 150 bin olan iller arasında kolon kanseri taramalarında Türkiye birincisi, hedef nüfusu 70 bin olan iller arasında ise serviks kanseri taramalarında da ikinci olmuştur. Vatandaşlarımız aile hekimlerine ve KETEM'lere müracaat ederek tarama programlarından ücretsiz olarak faydalanabilirler. Kanser kayıtçılığında ise 2012 yılından 2019 Mayıs ayına kadar 22 bin 547 kanserli kişi kayıt altına alınmıştır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Aydıncık, Akdeniz, Toroslar, Silifke, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçe sağlık müdürlüğü çalışanları ile aile hekimlerimize bu başarının yakalanması için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Müdür Bahçacı, başarılı olan ilçe sağlık müdürleri ile doktorlara teşekkür belgesi verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA