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Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı otomobilin arka tamponuna bir köpeği bağlayarak sürükledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:03

'in ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı otomobilin arka tamponuna bir köpeği bağlayarak sürükledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti.

Sürücünün kimliğinin saptanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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