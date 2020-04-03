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Mersin koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle araç kuyrukları meydana geldi.

03.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:08
Mersin koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu
Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle araç kuyrukları meydana geldi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde uygulama yaptı.

Görevliler sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol etti, koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Uygulama sırasında özel harekat polisleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, şehirler arası yolculuk yapanların maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.
Uygulamanın yapıldığı bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Kent merkezinde de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakimdi.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkışların bu gece yarısından itibaren 15 gün geçici olarak durdurulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Tarsus, Mersin, Adana, Güncel
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