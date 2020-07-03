MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalımKORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda...

03.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:56
Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım
KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib'in koronavirüs testi pozitif çıkınca 26 Nisan günü Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Koronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" mesajını paylaştı. Al-Khatib 5 günlük tedavinin ardından eve gönderilerek 15 gün karantinaya girdi. Karantina süresi tamamlanan Al-Khatib sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.
'SALGIN HALA BİTMEDİ'
Yeniden hastanede görevinin başında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Al-Khatib, "Tedavi sürecimi atlattıktan sonra görevimin başına döndüm. Hem hastalığı atlattığım hem de görevimin başına döndüğüm için çok mutluyum. Fakat, salgın hala bitmedi. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirlere uyarsak virus tehdidini ortadan kaldırırız" dedi.
'MÜMKÜN OLDUKÇA EVDE KALMALIYIZ'
Khatib'in mesai arkadaşı Önder Önal (30) ise Khatib'in ardından kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını ancak hastalığı semptomsuz geçirdiğini kaydetti. Önal, "Genç- yaşlı demeden herkes hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralarına dikkat etmeli. Mümkün oldukça evde kalmalıyız. Yaz tatili geldi, herkes çok rahatladı. Henüz rahatlamak için çok erken" diye konuştu. MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Üniversitesi, Koronavirüs, Filistin, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››MERSİN Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: Çataklı: "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç,... - Haber 10:30: Devrek'te düğün salonları yeni normale hazır - Haber 10:29: Milli Eğitim Camiasının Acı Günü - Haber 10:29: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128... - Haber 10:29: Viranşehir'den kısa kısa - Haber 10:13: Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı - Haberler 09:48: Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar - Haber 09:30: Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu - Haber