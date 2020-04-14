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MERSİN Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu

Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu olduMERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildiMersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi...

14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:11

Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu

MERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Güzin-Celal Demiray çifti, hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. 18 günlük tedavi sonunda karantina odalarından çıkan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. İkili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Memleketi Çorum'a gittiklerinde hastalığı kaptıklarını anlatan Celal Demiray, hastanede görevli sağlık personeline teşekkür etti. Güzin Demiray ise, hastaların umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-

MERSİN Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Üniversitesi, Güncel
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