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MERSİN Küçük Asya'dan polislere duygulandıran mektup

Küçük Asya'dan polislere duygulandıran mektupMERSİN'de kaldığı evin penceresinden dışarıyı izlerken yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında devriye görevi yapan polisleri gören 10 yaşındaki Asya Başer, aşağı inip onlara ikramlarda bulunarak, duygularını ifade ettiği mektubu verdi.

21.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:20
Küçük Asya 'dan polislere duygulandıran mektup
MERSİN'de kaldığı evin penceresinden dışarıyı izlerken yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında devriye görevi yapan polisleri gören 10 yaşındaki Asya Başer, aşağı inip onlara ikramlarda bulunarak, duygularını ifade ettiği mektubu verdi. Asya'nın mektubu, polisleri duygulandırdı.
Memleketi Elazığ 'dan tatil için Mersin 'in Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan dedesinin yanına gelen ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi Asya Başer, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında devriye görevi yapan polisler için duygularını kaleme aldığı bir mektup hazırladı. Küçük kız, 'Sevgili polisler. Bu mektubu okuyan kişiye ve tüm polis arkadaşlarına kolaylık ve sağlık diliyorum. İnşallah bu virüs biter ve sizin de işleriniz kolaylaşır. Bizim için hep burada durup herkesin sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az ama biz size evde kalarak yardımcı oluyoruz. Size ve büyük devletimize çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin' yazılı mektubu, sokağa çıkma yasağına rağmen aşağıya inerek devriye görevi yapan polislere teslim etti. Başer, evinden getirdiği yiyecekleri de polis ekiplerine ikram etti.
Küçük kızın mektubu, polisleri duygulandırdı. Asya'nın davranışına kayıtsız kalmayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de daha sonra aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. MERSİN Küçük Asya’dan polislere duygulandıran mektup

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Elazığ, Mersin, Asya, Güncel
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