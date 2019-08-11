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MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.

11.08.2019 16:49
MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan Yusuf Bulden'in (56) eline 10 dikiş atıldı.
Tarsus'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü Yusuf Bulden, kurbanlık koyunu kesmek isterken, yanlışlıkla elini kesti. Aile bireyleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen Bulden'in eline, acil serviste 10 dikiş atıldı. Ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bulden, "Kurban kesmek isterken elimi kestim. Yılda 1 kez olduğu için böyle kazalar başımıza gelebiliyor. Acemilik mi, ustalık mı? Başa gelen çekilir" dedi.
MERSİN KURBAN KESERKEN ELİNİ KESTİ

Güncel

Kaynak: DHA

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