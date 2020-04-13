Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, muz yüklü bir geminin soğutucu borularının içinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi Mersin Limanı'nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir kontneynırda...

13.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:17
Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, muz yüklü bir geminin soğutucu borularının içinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi
MERSİN - Mersin Limanı'nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir kontneynırda yapılan aramada, 2 ayrı yerde soğutucular içinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin, Mersin Limanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapacakları yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 6 ay süren takip ve yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince, Ekvatordan gemiyle getirilen muz yüklü bir kontreynırda arama yapıldı. Aramada, konteynırın soğutucu bölümünde bulunan doğal boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin Limanı’nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:40: Manisa'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı - Haberler 19:28: Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı - Haberler 19:17: MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar - Haberler 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 19:11: Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti