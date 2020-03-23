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Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri

MERSİN'de, Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:02
Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri

MERSİN'de, Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde bir dizi önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında, şirket binalarının ziyaretçilere kapatıldığı öğrenilirken, bazı çalışanların evden çalışmaya başladığı açıklandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, terminal operasyonlarımızın devamlılığı, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin alınarak, verilen hizmetlerin olağan şekilde devam ettiğini bildirmek isteriz. Bu doğrultuda, tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak, tüm misafirlerin şirket binalarımıza ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Limanımızda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon, dokümantasyona ilişkin talepleriniz ve ilgili tüm konularda, halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz 'Canlı Destek' uygulamamız ile mail adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel

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