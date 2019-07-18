MERSİN MAAŞINA HACİZ KONULAN BABA YARDIM BEKLİYOR

Mersin
'de, boşandığı eski eşinin düğünde takılan altınlar için açtığı davayı kazanıp, maaşına haciz koydurması sonucu zor günler geçiren Ahmet Tanrıverdi, görme ve işitme engeli bulunan epilepsi ve hidrosefali hastası oğlu Mert'in (4) ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.
Kent merkezindeki bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Tanrıverdi, 2015'te baba olmanın sevincini yaşadı. İddiaya göre anne, Muhammet Mert ismi verilen bebeğin görme ve işitme engelli, aynı zamanda epilepsi ve hidrosefali hastası olduğu ortaya çıkınca evi terketti. Bu tarihten itibaren evladına tek başına bakan Tanrıverdi ile eşi, birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtı, mahkeme 2017'de tarafları boşadı.
DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI İSTEDİ
Eski eş, daha sonra düğünde takılan 12 bin TL değerindeki altınların tarafına ödenmesi için açtığı davayı kazandı. 2018'in Aralık ayında kendisine tebligat yapılan Tanrıverdi, ödenmesi gereken tutarın yasal faizler ile birlikte 21 bin 800 TL'ye yükseldiğini ve maaşına icra konulduğunu öğrendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde oturduğu eve 720 TL kira ödeyen, aldığı asgari ücretin 4'te 1'ine de kesinti uygulanan Tanrıverdi, maddi olarak zor günler geçiriyor.
MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUM
Hayatını oğluna adadığını söyleyen Ahmet Tanrıverdi, yaşadığı zorlukları anlattı. Oğlunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Tanrıverdi, Bütün tedavi masraflarını yardımseverlerin de katkısıyla karşıladım. Bütün masrafları ile ben ilgileniyorum. Mert'in bakıma ihtiyacı olduğundan dolayı bizim çok fazla medikal ihtiyacımız oluyor. Tabi ki devlet tamamını karşılayamıyor. Aynı zamanda ayakkabı kullanıyor ve her yıl değişmesi lazım. Oğlumu haftanın 5 günü fizik tedaviye götürüyorum. Her şeye yetişemiyorum ve maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Asgari ücretle oğluma bakmakta zorlanıyorum. Mert'in annesine düğünde taktığım altınları doğum ve tedavi için bozdurduk. Çünkü evliliğimizin ilk senesinde Mert dünyaya geldi ve sorunları vardı. Bizi terk ettikten sonra bunların hepsini istedi. O sırada mahkemeye verdi ve şuan maaşımın 4'te 1'ine el konuldu. Mert'in ihtiyaçlarını bu sebepten dolayı artık hiçbir şekilde karşılayamıyorum dedi.