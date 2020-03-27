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MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evleri'nde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.

27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:39
Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor
MERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evleri'nde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde, sterilize edilmiş ortamlarda maske üreten kursiyer kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, duyarlılıkları nedeniyle kadınlara teşekkür etti, böylesi zorlu günlerde herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı mahalle evlerinde, Tüm Türkiye'nin acil ihtiyacı olan hijyenik ve steril maskeler üretildiğini yineleyen Başkan Gültak, bu üretim karşılığında kursiyer kadınların günlük ücret aldıklarını; bu sayede toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra, hem istihdam sağladıklarını hem de insanların ekonomik kaygılarını giderdiklerini söyledi. Üretilen maskelerden bin tanesinin sahada çalışan ekiplere dağıtılacağını kaydeden Başkan Gültak, kalan 4 bin maskenin de İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Mahalle evlerinde üretilen tıbbi maske sayısını arttıracaklarını ifade eden Başkan Gültak, ' Mersin 'de görevli sağlık çalışanlarımız, günde ortalama 80 bin adet maske tüketiyor. Sizlerin, burada ürettiğiniz her bir maske, bir doktora, bir hemşireye, sağlık çalışanlarına gidecek. Bu nedenle biz ne kadar çok maske üretirsek, sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize bir o kadar faydalı oluruz. Bizleri korumak için kendi canlarını riske atan değerli sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm imkanlarımızla doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dezenfektan da üretmeye başlayacağız. İnsanların cebine veya çantasına koyup taşıyabileceği 50 milimlik ölçüde yaklaşık 10 bin adet dezenfektan üreteceğiz. Ben eczacıyım, bu konuda eğitimler de verdim. Bu dezenfektanları hazırlayıp, yaşlı insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca eldiven ve kolonya üretimiyle birlikte, belediye olarak, Akdeniz ilçemizde Koronavirüs salgını ile mücadelede çok ciddi adımlarımız devam edecek. Bu zorlu günler elbette geçecek. Devletimizin, Hükümetimizin, Bilim Kurulu, resmi kurumlarımız ve belediyelerimizin aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu günleri inşallah atlatacağız. Başta hijyen ve kişisel temizlik olmak üzere, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Yaşlı insanlarımız gibi, genç ve orta yaşlı insanlarımız da zorunlu değilse evden dışarı çıkmamalı. Bunu sağladığımızda bu krizi çok daha çabuk ve daha az kayıpla atlatırız' şeklinde konuştu.
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MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Mersin, Güncel

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MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

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