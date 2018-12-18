Mersin Maratonu'na Bağcılarlı Sporcular Adını Yazdırdı

Bağcılarlı sporcular tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde ilk iki dereceyi, kadınlarda ise ilk üç dereceyi elde etti.

4. Uluslararası Mersin Maratonu "Engelleri Aşmak için Mersin'e Koş Mersin'de Koş" sloganıyla düzenlendi. Etkinliğe yerli yabancı çok sayıda sporcu ilgi gösterdi. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı da aralarında Altın Kızlar'ın da bulunduğu şampiyon sporcularıyla turnuvada yerini aldı.

Tekerlekli sandalye yarışında ter döken Bağcılar Belediyesi sporcularından Ömer Cantay erkekler kategorisinde 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci, takım arkadaşı Birol Kamar ise ikinci oldu. Kadınlar da ise ilk 3 sırayı yine Bağcılarlı sporcular aldı. Hamide Doğangün 2 saat 23 dakika 46 saniyeyle birinci gelirken, Zübeyde Süpürgeci ikinci ve Zeynep Acet de üçüncü oldu.

"ŞİMDİ HEDEFİMİZ 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYATLARI"

Sporcu arkadaşları adına konuşan antrenör Ömer Cantay, "Yine takım ruhuyla hareket ettik ve yine başardık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere bize katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları. Bütün gücümüzle oraya hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler