Mersin Maratonu'na Sayılı Günler Kaldı

Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın moderatörlüğünü üstlendiği Sporun Mutfağındakiler Paneli'nde Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih
Çintimar, spor eğitmeni İnanç Akbaş, efsane atlet İsmail Akçay
, eski atlet Ahmet Altun
deneyimlerini paylaşacak.
Fuarda müzikal dinletisinin yanı sıra salsa, rueda, sirtaki, zumba, hip hop gibi gösteriler ile Mersinliler eğlence dolu dakikalar geçirilecek. Maraton Fuarı akşam saat 19.30'da Gatto Gabriel'in konseri ile sona erecek.
15 Aralık
Cumartesi günü saat 22.00'dan, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 13.30'a kadar sporcuların geçiş güzergahındaki birçok bulvar ve cadde araç trafiğine kapatılacak. Güzergah üzerine park edilmiş olan araçlar ise yetkililer tarafından çekilecek.
- Mersin
İsmail Akçay,Fatih,Mersin
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:07