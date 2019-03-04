Mersin Meral Akşener, Mersin'de DP'nin Aday Tanıtımına Katıldı

Meral Akşener
, Mersin
'de DP'nin aday tanıtımına katıldı İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti
(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal
ile birlikte DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz
'ın kentteki tanıtım törenine katıldı.
Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, 25 yıllık siyasi hayatımda gerek DYP gerek MHP
bünyesinde pek çok acılı zamanlara, haksızlığa uğranan dönemlere şahitlik ettim. Özellikle 28 Şubat
döneminde, 'DYP'nin tabelaları dahi inecek' denildiği dönemde, demokrasi aşığı Mersin'den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşadım ki, ilk defa Hacı Başkan, sana ve bana yapılan bu ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo, sadece Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu demokrasiye ve millet iradesine karşı kurulan namertçe, korkakça bir komplo ve ihanettir diye konuştu.
'DEVLERİ EMZİRECEĞİNİZ GÜNLER YAKINDIR'
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şöyle konuştu Türkiye
, Arslanköy
'deki demokrasi hadisesi ile anılır. Bu yerel seçimde de Mersin bunu tekrar edecektir. Hakkı tutup ayağa kaldırma adına herkesin gözü bilesiniz ki Mersin'de olacaktır. Kendisinden olamayanları hain ve terörist ilan edenlere inat Mersin gereken cevabı verecektir. İnşallah burada uçlara kaymış siyasi noktaları birleştireceğiz. Bir demokrasi yolsuzluğu yaparak, sandıkta yenemeyeceklerini anladıklarında adliyenin karanlık koridorlarında iş çevirenler kaybedecek. Demokrasi yolsuzluğu yapanlara ayar verecek olan sizlersiniz. Bu tekerlek tümsekte kalmamalı. Bu kavganın ve bu davanın bir parti mücadelesi olmadığını inşallah hep beraber anlatacağız. Mersinimizin bağrına aday olarak sayın bakanımız Ayfer Yılmaz'ı emanet ediyoruz. Mersin'de demokrasinin onurunu kurtarmak adına, Mersin'in kıyama kalkacağına inanıyorum. Mersin'de devleri emzireceğiniz günler yakındır.
YILMAZ DEMOKRASİ BAYRAĞINI AYAKLAR ALTINA ALINDI
DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da Mersin'de önemli işlere imza atacağını belirterek, Bugün demokrasinin gerçek anlamda bayrağı dalgalandırılıyor. Demokrasi ve hukuk zor iştir. Bunları ortadan kaldırdığınızda ve her şeyi bir adamın ağzına bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Demokrasi bayrağı ayaklar altına alındı. Yapacak çok işimiz var. Mersin'i yıldız bir şehir yapacağız. Başkanımızın bıraktığı hizmetlere devam edeceğiz. Biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Bize hizmet edeni de unutmayız. Birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Başkanımızdan devralacağımız bayrağı Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'dan sonra bu kentte belediye başkanlığı yapacak ikinci bir kadın başkan olacağım ifadelerini kullandı.
KOCAMAZ İÇİMİZDEN VURULDUK
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
da konuşmasında şu ifadelere yer verdi
Demokratik yollardan Başkan Kocamaz'ı hiç kimse yıkamaz ama demokrasi rafa kaldırılırsa, demokrasi kurallarının dışına çıkarılırsa maalesef bugün yaşadığımız olaylarla bizi saf dışı ettiklerini düşünenler olabilir. Bu can bu tende olduğu sürece ne Mersin sahipsiz, ne demokrasi öksüz kalacak. Demokrasi dışı olaylarla önce içimizden vurulduk, daha sonra da seçim kurullarının aldığı garabet kararlarla halkımızla olan gönül bağımızı koparmak istediler. Mersin'den bir kere daha haykırıyoruz. Mersin, Aziz Atatürk
'ün emirleri doğrultusunda sahipsiz bırakılmayacaktır, bırakılmamıştır. Bayrağı düşürmeden, hizmetleri yarıda bırakmadan bu kentin insanına bundan sonra da Sayın Ayfer Yılmaz bakanımız ile birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün hemşerilerimizden parti taasubunu bir kenara atarak ve bağnaz anlayışlardan sıyrılarak, Mersin ortak paydasında birleşip sadece Mersin için değil, Türk demokrasisine sahip çıkmak düşüncesi ile herkesi ayağa kalkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Konuşmaların ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve DP'nin adayı Ayfer Yılmaz, salondakileri selamladı.
Ayfer Yılmaz, Meral Akşener, Demokrat Parti, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA