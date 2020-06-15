Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: İl imamı ve il ablası yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: İl imamı ve il ablası yakalandıMERSİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'il imamı' olduğu tespit edilen C.S. ve 'il ablası' olduğu belirlenen Y.B. yakalandı.

15.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:28
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: İl imamı ve il ablası yakalandı
MERSİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'il imamı' olduğu tespit edilen C.S. ve 'il ablası' olduğu belirlenen Y.B. yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Mersin il imamı olduğu tespit edilen ve Elazığ'da 3 adresi bulunan C.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, Fethullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen kıtmir yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitapları, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.
SANALDAN TALİMATLAR VERİYORMUŞ
Devam eden çalışmalar kapsamında, Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir kişinin ifadesinde, Y.B.'nin Mersin il ablası olduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda da Tekirdağ'da oturup, sanal olarak talimatlar vererek il ablalığı yürüttüğü tespit edilen 'Azra/Esma' kod adlı Y.B., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ev aramasında, laptop, flash disk ve çok sayıda cep telefonu gibi dijital materyaller ele geçirildi. Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: İl imamı ve il ablası yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel, Haber

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