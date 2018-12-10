Mersin Merkezli 3 İlde Suç Örgütü Operasyonu

Mersin
merkezli Adana
ve Şanlıurfa
'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yağma ve işyeri kurşunlama şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmada kent genelinde cafe, restoran ve barları haraca bağlayan, haraç vermeyenlerin iş yerleri ve evlerini kurşunlayan şüphelileri tespit etti.
Mersin merkezli Adana ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 1'i kadın 15 şüpheli gözaltına aldı.
Zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler M.A, Y.A, S.C, E.E, C.K, M.S.B, M.S.K, Y.Ö, A.K ve O.B, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa,Adana,Mersin
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:47