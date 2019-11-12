Haberler » 3. Sayfa » Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu - Haber

Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu

Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu Operasyonda 4 kişi gözaltına alındıMERSİN - Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:01
merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
MERSİN - Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Şırnak ve 'da eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi. Operasyonda Ö.D., M.G., E.G., İ.B. ile O.C.Y. yakalandı. Şüphelilerden birinin havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şahısların yapılan aramalarında 6 cep telefonu ile 1 adet harddisk ele geçirildi. Ekipler, hakkında arama kararı bulunan O.P.'yi ise aramayı sürdürüyor.
Emniyetteki ifadesinin ardından 1 şahıs serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu

Mersin, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:24 FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı
12:23 Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
12:26 Tuğçe ile Büşra'nın öldürülmesine ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu
12:19 Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü
12:17 Avustralya'daki orman yangınları Yeni Zelanda'ya doğru ilerliyor
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:35:26