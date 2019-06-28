28.06.2019 20:12
Haberler » Güncel » Haber

Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin, Antalya ve Osmaniye 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Firari 5 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.
Operasyon
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 30 zanlının yakalanması için Mersin'in Toroslar , Yenişehir , Gülnar, Mut , Silifke , Aydıncık , Bozyazı ve Anamur ilçeleri ile Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere 25 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Komando timlerinin de destek verdiği operasyonda, 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 40 kilogram esrar ve çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirilmişti.
Yaklaşık 7 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti , Gülnar , Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:09 DHA YURT - ŞEHİT ÖNLEMEÇ'İN CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİ
21:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
21:07 - Almanya kavrulmaya devam ediyor
21:06 "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği" sertifika töreni - ANKARA
21:06 Kadıköy'deki zincirleme trafik kazası
21:03 Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı
21:03 Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı