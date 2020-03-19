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Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

19.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:25
Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girilerek iki günde 245 bin liralık yakıt alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağlayarak başkalarına ait araç plakaları üzerine taşıtmatik aldıklarını belirledi.
Taşıtmatiklerin limitlerini arttırarak 2 günde 245 bin liralık akaryakıt aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin, Gaziantep, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda cep telefonu, sim kart, harici bellek ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu
Etiketler : Siber Suçlarla Mücadele, Mersin, Polis, Güncel

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