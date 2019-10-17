Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.