Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içinde ser rehber olarak faaliyet yürüten 10 kadın gözaltına alındı.

19.07.2019 09:13 Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Mersin merkezli 8 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içinde ser rehber olarak faaliyet yürüten 10 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2006-2015 yılları arasında örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içerisinde ser rehber olarak faaliyet yürüten, örgüte muzahir sendikalarda üyelik kaydı bulunan, Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları tespit edilen 10 kadın için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 10 kadın gözaltına alındı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:33   (Özel) Esenyurt'ta esnafı önce öldürdüler sonra yaktılar, dehşet anları kamerada
10:30   (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi, sevince boğuldu
10:28   16 yaşındaki genç kendini astı
10:27   FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasına darbe
10:24   Eşiyle tartıştı, kayın babası otomobille metrelerce sürükledi
10:21   Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı
10:16   Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı