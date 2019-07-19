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Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.

19.07.2019 09:39 Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2006-2015 yıllarında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen 10 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kapatılan Bank Asya'da hesap arttırımları yaptıkları da tespit edilen şüpheliler için Mersin'in yanı sıra Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Mersin, Güncel

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