Mersin merkezli DEAŞ operasyonu

Mersin
merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Mersin'in Anamur
ve Tarsus
ilçelerinin yanı sıra Bursa
ve Yalova
'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda dijital malzemeler ile silah dürbünü ele geçirildi.
Kaynak: AA
Mersin
, Güncel