Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltıMERSİN merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

05.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:18
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
MERSİN merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli ise aranıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara, Isparta, Denizli, Yozgat, Balıkesir, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ve ihraç edilen askerler ile bölgeci olarak tabir edilen ve yurt dışından örgüte yapılan para transferlerinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.
7 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 20 bin 450 dolar ve 8 bin 220 lira ile örgüt üyelerine ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir’de denize döktüğümüz Yunanistan’dan Türkiye’ye küstah ’savaş’ tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Haberler››Güncel››Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: Manisa'da 3 katlı evin çatısından düşen genç kız yaralandı - Haber 14:14: Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın - Haber 14:14: Parklara 'normalleşme' bakımı - Haber 14:14: Kayseri ve Niğde'de cuma namazında avlular doldu taştı - Haber 14:14: NAZBOT-1'den Cuma namazı mesaisi - Haber 13:53: İYİ Parti, Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi - Haber 12:47: Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim - Haber 12:26: 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber