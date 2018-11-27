Mersin Merkezli Terör Operasyonu

Mersin
merkezli İstanbul
ve Kocaeli
'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı. Tarsus
ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerine katıldıkları, sosyal medya hesapları üzerinden de bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Mersin merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
PKK,Mersin