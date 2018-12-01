Mersin Merkezli Terör Operasyonu

Mersin
merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı. Tarsus
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Tozkoparan
ve Zahir mahallelerinde terör örgütü faaliyetlerine dönüştürülen eylemlere katıldıkları iddia edilenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Kocaeli
ve İstanbul
'da 27 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:49