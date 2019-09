Mersin, MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliğine hazırlanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) koordinatörlüğünde ulusal ve uluslararası 35 kurumun işbirliğinde gerçekleştirilecek MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, bu yıl da kentimiz önemli bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapacak.MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, H2020-MSCA-NIGHT-2018-International Mersin Science Night (MERSCIN) 27 Eylül 2019 tarihinde, TÜBİTAK-4007 programı kapsamında sunulan 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği ise 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Yenişehir Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Her iki proje de Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulundu.MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği projeleri ile bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması, doğa-bilim ve teknolojiyle ilgili konularda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, etkinliklerle bilimsel bilginin topluma eğlenceli ve anlaşılır şekilde kavratılması ve toplumun her kesiminden her yaş grubundan kitlelerin katılımının sağlanması da hedefleniyor.Avrupa Komisyonu tarafından 2018 yılında uygulaması gerçekleştirilen MERSCIN projesi, en iyi dört projeden birisi seçildi. Avrupa Komisyonu Araştırma Yürütme Ajansı Sektör Başkanı Alan Craig, proje örnek uygulamalarını yerinde görmek amacıyla MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'ni ziyaret edecek.Bu kapsamda TÜBİTAK ve MEÜ işbirliği ile 26 Eylül'de Çitlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde Bilgi Günü (Horizon2020-Marie Sklodowska-Curie Infoday) etkinliği düzenlenecek. - MERSİN