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Mersin-mersin'de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 tutuklamaMersin'de, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

08.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:29
Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
Mersin'de, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve işyerlerinde yapılan aramada, 58 farklı kişi adına düzenlenmiş senet ve alacaklı oldukları şahısların çetelesinin tutulduğu liste, 4 tapu senedi, 246 adet 9 mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgulanan zanlıların, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatıp mağdur ettikleri ortaya çıktı. İfadeleri alınan zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Şüphelilerden S.Ş. ile L.K., tutuklanırken, 1'i kadın 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Mersin-mersin'de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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