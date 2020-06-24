MERSİN Mersinli avukat, çoklu baro için tek başına eylem yaptı

Mersinli avukat, çoklu baro için tek başına eylem yaptıMERSİN'de avukat İzzet Yıldırım, adliye önünde tek başına çoklu baro sistemine 'evet' eylemi yaptı.

24.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:18
Mersinli avukat, çoklu baro için tek başına eylem yaptı
MERSİN'de avukat İzzet Yıldırım, adliye önünde tek başına çoklu baro sistemine 'evet' eylemi yaptı.
Adliye önüne öğle saatlerinde gelen İzzet Yıldırım, elinde "Fransa, Almanya, İngiltere'de mevcut olan çoklu baro sistemine evet" pankartıyla eylem yapmaya başladı. Diğer avukatların ve vatandaşların bakışları arasında eylemini sürdüren avukat Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, baroların şu anki haliyle avukatların haklarını korumaktan uzak olduğunu iddia etti.
'MERSİN'DE ÇOKLU BARO OLMALIDIR'
Yıldırım, 2018'deki baro seçimlerinde düşüncelerini paylaşan bir aday olmadığı için oy kullanamadığını söyleyerek. "Birden fazla baro olması halinde her avukatın kendi düşüncelerini, ideallerini paylaşabileceğini düşünüyorum. Çoklu baro sistemi Almanya, Fransa, İngiltere'de de var. Paris'te en küçük baronun 9, en yüksek 25 bin üyesi var. Mersin'de de birçok baro olmalıdır. Çoklu baro ile alakalı taslağın henüz 1 maddesi bile yok. Bunun neyine itiraz ediliyor. Barolar, çoklu baro sistemine fiili olarak katılıp, gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır. Şu anki mevcut barolar avukatların haklarını korumaktan uzaktır" dedi.
Bir süre daha adliye önünde bekleyen Yıldırım, daha sonra eylemine son verdi. MERSİN Mersinli avukat, çoklu baro için tek başına eylem yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzzet Yıldırım, Mersinli, Mersin, Güncel, Haber

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