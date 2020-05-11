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MERSİN 'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor

'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyorMERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağarada 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat (64), huzurevine kaydı bulunmasına rağmen doğa sevdası nedeniyle mağarada yaşıyor.

11.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:14
'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor
MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağarada 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat (64), huzurevine kaydı bulunmasına rağmen doğa sevdası nedeniyle mağarada yaşıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat'a gelen ihbar üzerine yardım için gitti. Ekipler, Fırat'a hem gıda kolisi yardımında bulundu hem de halk kart için başvuru aldı. İncelemede bulunan ekipler, doğa aşığı Zekai Fırat'ın doğal yaşam isteği üzerine onu doğadan koparmayarak hayatını kolaylaştırmak için şartlarını iyileştirecek. Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği salep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Huzurevine kayıtlı olduğunu fakat üretim yapamadığı için orada kalmak istemediğini belirten Fırat, üretmeden, sportif faaliyette bulunmadan, dört duvar arasında kişinin ömrünün kısaldığını anlattı.
İNSANLARIN FAZLA OLDUĞU YERDE KALAMIYORUM
Nerede değil, nasıl yaşadığının önemli olduğunu vurgulayan Fırat, "Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada. Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç, dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler" dedi.
ZEKAİ AĞABEYİMİZİN YANINDAYIZ
Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ise bu süreçte bütün ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, çocuk bezi, bebek maması, hijyen paketi ulaştırdığını kaydederek, "Ekonomik açıdan çok zor durumda olan vatandaşlara öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Başkanımızın isteği doğrultusunda gıda kolilerini dağıtırken tespit ettiğimiz çok sayıda sıkıntılı hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza özel ilgi gösteriyoruz. Zekai ağabeyimizin de böyle bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik durumu kötü olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zekai ağabeyimizin yanındayız. Başkanımızın isteği gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız" diye konuştu. MERSİN ’Mersinli Robinson’ 15 yıldır mağarada yaşıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızkalesi, Mersinli, Erdemli, Fırat, Güncel, Haber

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