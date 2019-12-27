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Mersin Meteorolojiden Sertavul uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Konya ve Karaman'da 29 Aralık Pazar sabahı başlayacak ve iki gün etkili olacak kuvvetli kar yağışı nedeniyle Alacabel ve Sertavul geçitlerinde buzlanma ve don yaşanabileceği uyarısı yaparak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

27.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:55 Mersin Meteorolojiden Sertavul uyarısı
Meteoroloji Müdürlüğü, ve Karaman'da 29 Pazar sabahı başlayacak ve iki gün etkili olacak kuvvetli kar yağışı nedeniyle Alacabel ve Sertavul geçitlerinde buzlanma ve don yaşanabileceği uyarısı yaparak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Aralık Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak, 30 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle başta Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - MERSİN

Mersin, Aralık, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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