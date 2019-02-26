Mersin Metrosu İçin Geri Sayım Başladı

Mersin
Metrosu için geri sayım başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nce kente kazandırılacak olan Mersin Metrosu Hat 1 düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak olan proje ile şehrin doğusundaki Serbest Bölge ve batıdaki Mezitli Cumhuriyet Caddesi
yer altından birbirine bağlanacak. 19 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyon inşa edilecek.
Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
başta olmak üzere, daire müdürleri, birim amirleri, STK
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Projeye ilişkin bilgiler veren Kocamaz, 'Akdeniz
'in incisi kentimizi metro ile buluşturacağız, ulaşımda çığır açacağız' dedik. Mersin Metrosu; İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'den sonra ülkemizdeki tamamı yer altında olan sayılı metrolardan birisi olacaktır. Projemizde dünya çapında son teknoloji kullanarak uyguladığımız dış çapı 10 metre olan 'tek tüp sistemi' ile ülkemizde yeni bir ilk imza atarak, daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatımızı daha hızlı bitirerek sizlerle buluşturmayı planlıyoruz dedi.
İnşaatına bu yıl içerisinde başlanacak 1'inci hat ile kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde hizmet sunulacağını dile getiren Kocamaz, 10 yıl içinde hayata geçireceğimiz 2'nci hattını Pozcu ile üniversite arasında 10.5 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmayı düşündüğümüz 2'nci hattın maliyeti, bugünün para değeri ile 400 milyon TL yatırım gerektirmekte ve bu bütçenin tamamı belediyemizin olanakları ile gerçekleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Mersin'in en büyük projesinde artık geri sayımın başladığını gururla söylemek istiyorum diye konuştu.
PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM
Kocamaz, adaylığının kabul görmemesi ile ilgili olarak da şunları söyledi
Bizim 5 yıldır gece-gündüz demeden çalıştığımız ve Mersin'i bir yerlere getirmek için gösterdiğimiz gayretler, maalesef demokrasi dışı oyunlarla gerke şahsımın gerekse de bu vizyon projelerinin önünü kesecek noktalara kadar ulaşmıştır. Mersin'i yönetmek vizyon, yürek, bilgi, birikim ve tecrübe ister. Birilerinin söylediği gibi bu proje ile metrobüsü kıyaslamak ya da Mersin'e metrobüsü layık görmek, Mersinlinin aklı ile alay etmektir. Bu süreç içerisinde hazırlattığımız diğer projeleri de önümüzdeki 5 yıl için hazırladığımız projeleri de halkımızla paylaşacağım ve sonuna kadar takipçisi olacağım.
Kocamaz 2029 yılına kadar 6 farklı hattın Mersinlilerin hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.
Proje kapsamında ilk kazmanın vurulacağı 1'inci hat, 19 kilometre mesafe üzerinde uzanarak Serbest Bölge ile Mezitli Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayacak. Günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyonun inşa edileceği çalışma kapsamında aktarma merkezlerinde çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin yapılması için salonlar yer alacak. Ayrıca yolcuların araçlarını bırakabilecekleri otoparklar da yine aktarma merkezlerinde yer alacak.
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Kaynak: DHA