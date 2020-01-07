Haberler » Güncel » Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2 - Haber

Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldıMersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

07.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:17
MERSİN 'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı
'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.
Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
MERSİN (DHA)
Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

Mezitli, Mersin, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24   Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Haber
16:23   Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Haber
16:22   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber
16:22   Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:18   Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi'nde incelemelerde bulundu - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:29:01