Mersin mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek

Mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek

MERSİN'in Mezitli ilçesinde kadınlar, son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini yetiştirecek.

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen yetiştirme çalışmalarında Akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, kadınlarla birlikte yeni çıkmaya başlayan salep fidelerinin toprağını kazıyor, zararlı otları temizliyor. Bir yandan türkü söyleyip diğer yandan tarlalarının bakımını yapan kadınlar, ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarakta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model yaratmak istiyoruz" dedi.

Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sağlık ve vitamin deposu olan, salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA