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Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

07.10.2019 17:03
Minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay Tarsus-Adana istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü'nde meydana geldi. Adana-Tarsus- Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Saniye Ş., minibüs sürücüsü Şervan C. birlikte 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin minibüs ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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