Mersin Minik Azra'nın, Duyup Konuşabilmesi İçin 300 Bin TL Gerekiyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:57



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:57

Mersin'de Yasemin Azra Kahraman(3), kısa sürede 300 bin TL'lik implant tedavisi uygulanmaması halinde duyma ve konuşma şansını tamamen kaybedecek.Kent merkezindeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Veysel (43) ile ev hanımı Saadet Kahraman'ın(36) 10 Haziran 2016'da dünyaya gelen kızları Yasemin Azra'nın ismine ve seslere tepki vermemesi üzerine aile kızlarını doktora götürdü. Yaklaşık 1 sene boyunca farklı illerdeki sağlık merkezlerinin kapısını çalan Kahraman Ailesi, geçtiğimiz mart ayında kızlarının işitme kaybı yaşadığını ve 300 bin TL tutarındaki implant tedavisinin uygulanmaması halinde Azra'nın duyma ve konuşma yetisini kaybedeceğini öğrendi.Söz konusu tedavi tutarını ödeyemeyeceklerini dile getiren annesi Saadet Kahraman, yaşadıklarını şöyle anlattı1.5 yaşına yakın fark ettik. Seslere dönüp bakmamalar, dokununcaya kadar dönüp bakmamalar, ismine tepki vermemeler, bir de hiç 'anne-baba' demeyince kuşkuda kalıp psikiyatriye götürdük. Bize, 'Genetik olabilir' dediler. O zaman biraz rahatladık ama sonrasında baktık hiçbir şekilde ismine tepki vermiyor. Arkadaşları sokakta çağırdığı zaman dönüp bakmıyor. Tekrar doktora götürdük, işitme kaybı olduğu söylendi. Adana'ya gittik. Adana'dan Malatya, Mersin'e kadar tüm doktorlar aynı şeyi söyledi. 'Kulağına implant, işitme cihazı takılacak. Ameliyattan önce konuşamaz, duyamaz' dedi doktorlar. 'Ama ameliyattan sonra hem konuşacak hem duyacak. Yüksek sesle konuşmanıza gerek kalmayacak' dedi. Ben artık kızımın duymasını istiyorum. Anne-baba demesini istiyorum. Her annenin hakkıdır bu. Kızımın ağzından bir kelime çıkmıyor. Diğer çocuklardan çok farklı. Kıyamet kopsa dönüp arkasına bakmıyor.'BELKİ DE HİÇ SESİMİ DUYMADI'Kızının tedavisi için devletten ve hayırseverlerden yardım beklediklerini aktaran anne, Bu parayı ödememizin imkanı yok. Neyimizi versek 300 bin TL etmez. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Çarenin içinde çaresizliği yaşıyoruz şuan. Benim kızım duyabilecek bir çocuk ama bekledikçe o şansını da kaybedecek. 'Zaman geçtikten sonra paran da olsa işe yaramayacak. Bir zaman sonra çocuğun duyma yetisi tamamen kaybolacak' diyor doktor. Yardım istiyoruz çocuklarımız için. Devlet büyüklerimiz duysun istiyorum. Çağırdım zaman dönsün 'Anne' desin, baksın. Belki de kızım benim sesimi hiç duymadı diye konuştu.