Mersin Minik Miraç, Dövülerek Öldürüldü

06 Aralık 2018 Perşembe 10:50



06 Aralık 2018 Perşembe 10:50

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye merdivenden düştü denilerek baygın halde getirilen ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan 2.5 yaşındaki Miraç K.'nın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, Barbaros mahallesinde yaşandı. İddiaya göre anlaşmazlık yüzünden O.K. ve S.K. çifti ayrıldı. Eşinden ayrılan baba O.K., 5 ay önce İzmir'e çalışmaya giderken oğlu Miraç K.'yı tanıdığı F.S (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B.'ye(41) bakmaları için teslim etti. Ancak Miraç bebek, 3 Aralık'ta merdivenden düştüğü iddiasıyla yaralı olarak götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeğe bakan F.S.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan F.S., Miraç bebeği birlikte yaşadığı T.B.'nin dövdüğünü öne sürdü. Bebeği neden dövdüğünü sorduğunda kendisinin de darp edildiğini öne süren F.S., bu olaydan 3 gün sonra çocuğu T.B.'ye bırakarak Hatay'a çalışmaya gittiğini belirtti. Burada çalışırken T.B.'nin kendisini arayarak çocuğun öldüğünü söylediğini öne süren F.S., Bana bebeğin nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söyledi. Bende yan komşuyu arayarak bebeği alıp hastaneye götürmesini söyledim. Ancak kurtarılamamış dedi. Bunun üzerine polis, T.B.'yi Tarsus'ta yakaladı. Kendisini Suriyeli Muhammed Ahmet olarak tanıtan T.B.'nin kimliği, parmak izi incelemesinde ortaya çıkarken, şüphelinin 4 ayrı suçtan arama kaydının da olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B., tutuklanırken, F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.