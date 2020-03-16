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MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi

Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdiMERSİN'de anaokulu öğrencileri, Diyarbakır'da görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı.

16.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:21
Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi
MERSİN'de anaokulu öğrencileri, Diyarbakır 'da görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı. Askerler de öğrencilere selam gönderdi.
Merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeynep Toroğlu Çamlıbel Lions Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek geldi. Minik öğrenciler, Diyarbakır Kulp Zeyrek Jandarma Karakolu'nda görevli askerlere mektup ve bayrak şeklinde boyanmış Türkiye haritası gönderdi. Miniklerin anlamlı desteğine Mehmetçik de kayıtsız kalmadı. Karakolda görev yapan askerler, miniklere görüntü çekip, selam ve sevgi gönderdi. Görüntüler, izleyenlerde duygusal anlar yaşattı. MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi

Kaynak: DHA

Etiketler : Diyarbakır, Güncel

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