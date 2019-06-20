MERSİN Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe fidanı dikildi

Muazzez İlmiye Çığ
için 105 meşe fidanı dikildiMersin
'de dünyaca ünlü sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 105'nci yaş yıl dönümü nedeni ile adına kurulan 'Meşe Koruluğu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi.Merkez Toroslar
ilçesindeki Çavuşlu
Sosyal Tesisleri güney yamacında Cumhuriyet'in her dönemine tanıklık edip katkı sunan saygın bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ adına kurulan meşe koruluğunda fidanlar toprak ile buluştu. Çığ için 105 meşe fidanı toprakla buluşturulurken, yeşil yeleğini giyip, şapkasını takan ve küreği eline alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
de, bir fidanı özenle dikti. Ardından meşe fidanına can suyu vermeyi de ihmal etmeyen Seçer, kurulan koruluğun güzel bir ormana dönüşerek, şehrin yeşillendirmesine katkı sunmasını temenni etti.
Fidan dikiminin ardından konuşan Başkan Seçer, İlmiye Hanım, çok değerli bir Cumhuriyet kadını. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda 20 Haziran doğumlu. Türkiye
'nin yetiştirdiği değerli bir sümerolog, bilim insanı. Bugünlerin koşullarında onu anlamak biraz zor olabilir ama bundan 105 yıl önce Türkiye ve dünya koşullarını düşündüğünüz zaman, ne kadar değerli beyinler ve insanlar olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz dedi.
Çığ'ın hayatı boyunca bilimi kendisine mürşit edinen bir insan olduğunu ifade eden Başkan Seçer, doğum gününü kutlayarak, Hayatı boyunca hep çalışmış, hep emek sarf etmiş ve hep bu ülke için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olmuş. Bilimi kendisine mürşit edinmiş, kafası hiç gerilerde, hurafelerde, palavralarda olmamış, hep gerçekleri aramış. O açıdan benim gibi insanlar böyle insanlara çok saygı duyar. Çünkü ben de aynı anlayışta bir insanım. Allah daha uzun ömür versin. Bugün yaşını kutlayacağız ama çok değerli taze bir beyin olarak, düşünce insanı olarak onu değerlendiriyorum. Çünkü hala çalışıyor, hala okuyor, hala araştırıyor, hala topluma bir şeyler vermeye çalışıyor. Bu açıdan yaşı ne olursa olsun, benim için son derece enerjik, genç bir dimağ. Doğum gününü kutluyorum. Onun anısına da bugün burada 105 meşe fidanı dikeceğiz. Bir tanesini de ben diktim. Fena da dikmedim, bir ziraatçı olarak gayet de güzel oldu. İnşallah buradaki ormanımız verimli olur, kentimize de yeşil bir alan kazandırmış oluruz diye konuştu.
105'inci yaşını kutlayan Muazzez İlmiye Çığ için kurulan koruluğun alanı ise toplam 4 bin 668 metrekareden oluşuyor.