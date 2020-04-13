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MERSİN Muz konteynerinden yüklü miktarda kokain çıktı

Muz konteynerinden yüklü miktarda kokain çıktıMERSİN'de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

13.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:39
MERSİN Muz konteynerinden yüklü miktarda kokain çıktı

Muz konteynerinden yüklü miktarda kokain çıktı

MERSİN'de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Güney Amerika'da bulunan bir limandan Mersin Limanı'na gelecek olan muz yüklü konteynerlerin soğutucu bölümlerinin doğal boşluklarında kokain gizlendiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bunun üzerinde takip başlatan ekipler, geminin limana gelmesinin ardından konteynerlerin soğutucu bölümünde arama yaptı. Aramada, boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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