Mersin Narenciye Festivali ile Renkleniyor

16 Kasım 2018 Cuma 13:22



16 Kasım 2018 Cuma 13:22

Mersin'de bu yıl 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı ülke gösteri gruplarının gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında ilçeleri dolaşan 'Festival Tanıtım Korteji'nin son durağı Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediye binası oldu. Portakal, limon, mandalina ve greyfurtla oluşturulan birbirinden renkli ve ilginç figürler, renkli görüntüler oluşturdu.Mersin'de üretilen narenciyeyi dünyaya tanıtma hedefiyle bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan festival öncesinde büyükşehir belediye binası önünde düzenlenen tanıtım etkinliği vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Mersin'i dolaşan 'Festival Tanıtım Korteji'nin geçişi sırasında genç yaşlı onlarca kişi, portakal, mandalina, limon ve greyfurttan oluşan renkli figürlerle fotoğraf veya video çekmek için adeta birbiriyle yarıştı.Etkinlik çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları ekibi ile yurt dışından gelen gösteri ekipleri, yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü gösteriler gerçekleştirdi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe vatandaşlar da eşlik etti. - MERSİN