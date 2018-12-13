Mersin Narenciye Yüklü Kamyon Polis Aracına ve Bir Otomobile Çarptı: 3'ü Polis Memuru 6 Yaralı

Mersin- Erdemli
Otoyolu istikametinde ilerleyen narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp otoyol kenarında bulunan polis aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 18: 30 civarında Mersin-Erdemli Otoyolu'nun Mezitli- Kuyuluk
çıkış noktasına yakın bölgede gerçekleşti. İddiaya göre, yol kenarında radar görevi yapan polis aracında bulunan 3 polis memuru arızalanan bir sivil otomobile yardım için aracın bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada Mersin'den Erdemli istikametine gitmekte olan narenciye yüklü bir kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 3 polis memuruna ve 3 sivile çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru ağır yaralanırken diğer 5 yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
NASIL OLDU ANLAMADIM
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kaza yerinde gelerek incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü ise ilk ifadesinde 'Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılar' dediği öğrenildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ
-Kaza yerinden genel görüntü
-Kazaya karışan sivil aracın görüntüsü
-Narenciye yüklü kamyonun görüntüsü
-Emniyet müdürü mehmet şahne'nin olay yerine gelmesi
-Kamyonun plakasından detay
-Kamyonun altında kalan polis aracından görüntüler
SÜRE: 01'28" BOYUT: 159 MB
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA
)
(Tür: Yurt)
13 Aralık 2018 Perşembe 19:38