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MERSİN Nehirdeki domuz ölüsünü insan sandılar, ihbarda bulundular

Nehirdeki domuz ölüsünü insan sandılar, ihbarda bulundularMersin'in Silifke ilçesinde Göksu ırmağında insan cesedi olduğu şeklinde ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, domuz ölüsü bulundu.

31.07.2019 16:29
MERSİN Nehirdeki domuz ölüsünü insan sandılar, ihbarda bulundular
Nehirdeki domuz ölüsünü insan sandılar, ihbarda bulundular
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu ırmağında insan cesedi olduğu şeklinde ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, domuz ölüsü bulundu. Bir süre daha devam ettirilen arama çalışması, domuz ölüsünü görenlerin insan cesedi sanıp ihbarda bulunduğu gerekçesiyle sonlandırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma görevlileri, Göksu ırmağında insan cesedi ihbarı üzerine harekete geçti. Ancak yapılan aramalarda ceset bulunamadı. Ancak arama ekipleri, domuz ölüsü buldu. Bunun üzerine bir süre daha devam ettirilen arama çalışması, kayıp başvurusu yapan herhangi bir kişi olmaması nedeniyle sonlandırıldı. Domuz ölüsü de kepçe yardımı ile bir traktöre yükleyerek götürüldü.

Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

Kaynak: DHA

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