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Mersin-öğrenciler doğa için icat etti

Öğrenciler doğa için icat ettiMERSİN'de düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi'nde öğrenciler tarafından güneş enerjisi kullanılarak yapılan icatlar dikkat çekti.

08.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:10
Öğrenciler doğa için icat etti
MERSİN'de düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi'nde öğrenciler tarafından güneş enerjisi kullanılarak yapılan icatlar dikkat çekti. TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Şubesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Sempozyumda öğrencilerin güneş enerjisini kullanarak yaptığı icatlar ilgi çekti. Güneş enerjisini kullanarak enerjiden tasarruf yapmayı amaçlayan öğrenciler, aynı zamanda doğa ile barışık bir yaşamı için çağrı yaptı.
VALİDEN ÇOCUKLARA TEBRİK
Sempozyuma katılan Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılış töreninin ardından öğrencilerin stantlarını dolaştı. Öğrencilerden icatları hakkında bilgi alan Vali Su, çocukları tek tek tebrik etti. İcatları ile büyük beğeni alan öğrenciler başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Mersin-öğrenciler doğa için icat etti

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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